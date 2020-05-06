MALATYA Türkiye'de immün plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta taburcu edildi
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MALATYA Türkiye'de immün plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta taburcu edildi

MALATYA Türkiye'de immün plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta taburcu edildi
06.05.2020 17:33 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:38

Türkiye'de immün plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta taburcu edildiMALATYA İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra Türkiye'de immün plazma naklinin ilk yapıldığı hasta Abidin Aybar (58), taburu edildi.

Türkiye'de immün plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta taburcu edildi

MALATYA İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra Türkiye'de immün plazma naklinin ilk yapıldığı hasta Abidin Aybar (58), taburu edildi.

Kentte 30 Mart'ta rahatsızlanan 23 yıllık öğretmen Abidin Aybar, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Burada yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Aybar, sağlık durumu da ağırlaşınca yoğun bakımda tedaviye alındı. Tedavisi devam eden Aybar'a, 5 Nisan günü immün plazma nakli yapıldı. Türkiye'de plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta olan Aybar, 15 Nisan'da iyileşme görülmesiyle solunum cihazından ayrıldı. Yapılan son testlerle koronavirüsü yendiği belirlenen Aybar, 27 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılıp, normal servise alındı ve tamamen iyileşmesinin ardından bugün taburcu edildi.

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, hastanın 30 Mart'ta hastanelerine başvurduğunu hatırlatarak, "Türkiye de il k plazma nakli yaptığımız hastamızı 38 gün sonra taburcu ediyoruz. Ülkemizin bu salgın ile mücadelesi tüm dünyaya örnek oldu. Dünyanın hiçbir yerinde ilaca bu kadar çabuk ulaşamıyorsunuz. İstediğimiz ilaca anında ulaştık, hastanemizde ülkenin en büyük Aferez ünitelerinden birisi olması nedeniyle immun plazma da hiçbir zorluk çekmedik" dedi.

'BEN DE İMMUN PLAZMA BAĞIŞINDA BULUNACAĞIM'

38 gün süren tedavinin ardından taburcu olurken sağlık çalışanlarına teşekkür eden Abidin Aybar ise şunları söyledi:

"Bugün Allah'a şükrü taburcu oluyorum. Hastanemizin önemini anlatmamaya gerek yok. Tüm çalışanlara teşekkür ediyorum, ellerine sağlık. Onların sayesinde yüzde 50 şansımı kullanarak tekrar hayattayım. Çok büyük yardımları oldu bana bugün de taburcu oluyoruz. Bu süre zarfından öğrencilerim ile görüşemediğim için onları özledim. Buradan tüm hastalarımıza seslenmek istiyorum. Devletimizin talimatlarına harfiyen uysunlar, evlerde kalmalarını istiyorum. Plazma bağışı sayesinde sağlığıma kavuştum, tabi ki de benim de bulunmam gerekiyor."

Aybar, hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edilerek evine gönderildi.

MALATYA Türkiye'de immün plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta taburcu edildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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