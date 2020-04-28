MALATYA Türkiye'de immün plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta, koronavirüsü yendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MALATYA Türkiye'de immün plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta, koronavirüsü yendi

Türkiye'de immün plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta, koronavirüsü yendiMALATYA İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, Türkiye'de immün plazma naklinin ilk yapıldığı hasta olan Abidin Aybar (56), koronavirüsü yenerek, yoğun bakımdan normal servise alındı.

MALATYA Türkiye'de immün plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta, koronavirüsü yendi
28.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:02

Türkiye'de immün plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta, koronavirüsü yendi

MALATYA İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, Türkiye'de immün plazma naklinin ilk yapıldığı hasta olan Abidin Aybar (56), koronavirüsü yenerek, yoğun bakımdan normal servise alındı.

Kentte 30 Mart'ta rahatsızlanan öğretmen Abidin Aybar, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Burada yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıkan Aybar, sağlık durumu da ağırlaşınca yoğun bakımda tedaviye alındı. Tedavisi devam eden Aybar'a, 5 Nisan günü immün plazma nakli yapıldı. Türkiye'de plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta olan Aybar, 15 Nisan'da iyileşme görülmesiyle solunum cihazından ayrıldı. Yapılan son testlerle koronavirüsü yendiği belirlenen Aybar, yoğun bakımdan çıkarılıp, normal servise alındı.

'KORONAVİRÜSÜ TÜMÜYLE ATLATTI'

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Abidin Aybar'ın yoğun bakımda yatan, sağlık durumu ağır hasta olduğunu ve 5 Nisan'da ülkede ilk kez plazma naklinin yapıldığını söyledi. Nakilden 72 saat sonra hastada iyileşme bulgularının görülmeye başlandığını anlatan Prof. Dr. Kızılay, "Nakilden 7 gün sonra hastamızın 'Covid-19' testi negatife döndü, 10'uncu günde de hastamız entübasyondan ve makineden kurtuldu. Dün itibarıyla da hastamız yoğun bakımdan servise çıktı. Aslında hastamızın halihazırdaki tablosunda koronavirüsle ilgili bir problem kalmadı. Koronavirüse yönelik ilaç da kullanmıyor. Hastamızın koronavirüsü tümüyle atlattığını söyleyebilirim. Şimdi uzun müddet yoğun bakımda kaldığı ve makineye bağlı olduğu için kas güçsüzlüğü var, bu nedenle fizik tedavisine başladık. Servisimizde birkaç gün, belki 1 hafta fizik tedavi alacak sonra da taburcu edeceğiz" dedi.

Prof. Dr. Kızılay, uzun süre yoğun bakımda tedavi gören hastanın virüsü yenmesinin ardından moralinin de arttığını ve bu durumun iyileşme sürecini hızlandıracağını da kaydetti.

MALATYA Türkiye'de immün plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta, koronavirüsü yendi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Haberler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor? Haberler
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler Haberler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Son dakika: Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama: Bir süre daha dişimizi sıkacağız Haberler
Son dakika: Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama: Bir süre daha dişimizi sıkacağız
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi Haberler
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu Haberler
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Falezlerden düşerek ölen genç kızın yanındaki arkadaşı konuştu: Yer ararken düştü
Falezlerden düşerek ölen genç kızın yanındaki arkadaşı konuştu: Yer ararken düştü
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı
Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
Dehşete düşüren kaza kamerada! Araçta bulunan 3 kişi yola savruldu
Dehşete düşüren kaza kamerada! Araçta bulunan 3 kişi yola savruldu
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Günlük burç yorumları 28 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 28 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
ABD'de 'Evde kal' uygulamasını protesto eden grubun lideri koronavirüse yakalandı
ABD'de "Evde kal" uygulamasını protesto eden grubun lideri koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
ABD'de 27 Nisan itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
ABD'de 27 Nisan itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti kınıyoruz
Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti...
Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı
Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı
Sheffield United, Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ı listesine aldı
Sheffield United, Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ı listesine aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ziya Selçuk Mustafa Şentop Berat Albayrak Ekrem İmamoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Yener Cengiz Kurtoğlu Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Kadın Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: MALATYA Türkiye'de immün plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta, koronavirüsü yendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 16:15:54. #1.14#
title