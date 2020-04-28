MALATYA Türkiye'de immün plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta, koronavirüsü yendi Türkiye'de immün plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta, koronavirüsü yendiMALATYA İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, Türkiye'de immün plazma naklinin ilk yapıldığı hasta olan Abidin Aybar (56), koronavirüsü yenerek, yoğun bakımdan normal servise alındı.

Türkiye'de immün plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta, koronavirüsü yendi

MALATYA İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, Türkiye'de immün plazma naklinin ilk yapıldığı hasta olan Abidin Aybar (56), koronavirüsü yenerek, yoğun bakımdan normal servise alındı.

Kentte 30 Mart'ta rahatsızlanan öğretmen Abidin Aybar, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Burada yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıkan Aybar, sağlık durumu da ağırlaşınca yoğun bakımda tedaviye alındı. Tedavisi devam eden Aybar'a, 5 Nisan günü immün plazma nakli yapıldı. Türkiye'de plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta olan Aybar, 15 Nisan'da iyileşme görülmesiyle solunum cihazından ayrıldı. Yapılan son testlerle koronavirüsü yendiği belirlenen Aybar, yoğun bakımdan çıkarılıp, normal servise alındı.

'KORONAVİRÜSÜ TÜMÜYLE ATLATTI'

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Abidin Aybar'ın yoğun bakımda yatan, sağlık durumu ağır hasta olduğunu ve 5 Nisan'da ülkede ilk kez plazma naklinin yapıldığını söyledi. Nakilden 72 saat sonra hastada iyileşme bulgularının görülmeye başlandığını anlatan Prof. Dr. Kızılay, "Nakilden 7 gün sonra hastamızın 'Covid-19' testi negatife döndü, 10'uncu günde de hastamız entübasyondan ve makineden kurtuldu. Dün itibarıyla da hastamız yoğun bakımdan servise çıktı. Aslında hastamızın halihazırdaki tablosunda koronavirüsle ilgili bir problem kalmadı. Koronavirüse yönelik ilaç da kullanmıyor. Hastamızın koronavirüsü tümüyle atlattığını söyleyebilirim. Şimdi uzun müddet yoğun bakımda kaldığı ve makineye bağlı olduğu için kas güçsüzlüğü var, bu nedenle fizik tedavisine başladık. Servisimizde birkaç gün, belki 1 hafta fizik tedavi alacak sonra da taburcu edeceğiz" dedi.

Prof. Dr. Kızılay, uzun süre yoğun bakımda tedavi gören hastanın virüsü yenmesinin ardından moralinin de arttığını ve bu durumun iyileşme sürecini hızlandıracağını da kaydetti.

Kaynak: DHA