Malatya turizmi masaya yatırıldı

06.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:35

Malatya'da, sektör paydaşlarının katıldığı turizm toplantısında, kentin turizminin gelişmesi noktasında neler yapılabileceği masaya yatırıldı.



Malatya Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda "Malatya Turizm ve Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın Başkanlık ettiği toplantıya, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri AbdulvahapYoğunlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Abdullah Koç, Malatya Müze Müdürü Mustafa Bayram, İnönü Üniversitesi Peyzaj Mimarlık Bölümü Doç. Dr. Servi Görmüş, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Mihriban İncibaş, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcıları, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri ve Daire Başkanları katıldı.



Gürkan: Büyükşehir Belediyesi olarak önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyoruz



Malatya Turizm Değerlendirme toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'nın tarihi ve kültürel konumunun şu anki turist sayısı ile örtüşmediğini belirtti. Başkan Gürkan, turizmin gelişmesi için şehirdeki herkesin bu konuda taşın altına elini koyması gerektiğini dile getirdi.



Başkan Gürkan, kentte öncelikle turistler için gidilecek rotaların belirlenmesi gerektiğinin altını çizerek Malatya'nın büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu kaydetti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Turizm ile ilgili paydaşların burada olması Malatya'nın turizminin gelişmesi açısından çok önemli. Büyükşehir Belediyesi olarak turizm açısından çok büyük önemi olduğuna inandığım bir toplantıya ev sahipliği yapıyoruz.Bu anlamda paydaşların bu konuya göstermiş olduğu hassasiyet bizleri memnun etmiştir.



Malatya'nın tarihi geçmişine baktığımız zaman şu andaki turizmden aldığımız gelir ve turist sayısının örtüşmediğini görüyoruz. Bu anlamda paydaşlarımız ve faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte yön haritamızı belirlersek netice alacağımızı düşünüyorum. Biz öncelikle gelecek turistlerimize bir destinasyon sunmamız gerekir.



Bu destinasyon içerisinde kültür rotalarını oluşturup, kaç günlük olacağını belirleyip ona göre değerlendirme yapmamız gerekir. Özellikle turizmi gelişen illerdeki uygulamalarda bütün paydaşların el birliğiyle taşın altına elini, göğsünü koyduklarını ifade ediyorlar" şeklinde konuştu.



Başkan Gürkan'ın konuşmasının ardından toplantıya geçildi.



İl Kültür Müdürü Çetin Şişman, Malatya Kültür ve Turizm Brifingi başlıklı sunumu ile Malatya'nın kültürel ve turizm konularında bilgiler sundu.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Abdullah Koç, Tabiat Turizmi Faaliyetleri Korunan Alanlar ve Haritası" sunumunu gerçekleştirdi.



İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, "Rota Malatya: Destinasyonlar ve Turizm Olanaklarına Yönelik Bölgesel Rota Planlaması ve İnteraktif Tasarımı" konulu sunumunu gerçekleştirdi.



Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri AbdulvahapYoğunlu ise, "Fırat Turu Markalaşma Projesi Sonuç Odaklı Programlar (SOP) konulu sunumunu gerçekleştirdi.



Yaklaşık 2.5 saat süren toplantıda Malatya'nın turizminin gelişmesi noktasında katılımcılar veriler eşliğinde görüş ve fikirlerini belirterek, bu noktada atılacak adımlardan bahsettiler. - MALATYA

Kaynak: İHA