Malatya Turgut Özal Üniversitesinde dezenfekte çalışması yapıldı
Malatya Turgut Özal Üniversitesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte uygulaması gerçekleştirildi.
12.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:38
Malatya Turgut Özal Üniversitesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte uygulaması gerçekleştirildi.
Virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla, üniversite binası ve ulaşım araçlarıyla ortak kullanım alanları, sınıflar, bürolar, amfiler ve toplantı salonları, Kovid-19 önlemleri kapsamında dezenfekte işlemine tabi tutuldu.
Dezenfekte işlemlerinin belirli periyotlarla devam edeceği öğrenildi.
Üniversiteye bağlı tüm meslek yüksekokullarında da dezenfekte çalışmasına başlandığı bildirildi.
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Kaynak: AA