Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Karabulut Açıklaması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Karabulut Açıklaması - Haberler
Turgut Özal Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu, Malatya, Rektör, Güncel

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Karabulut Açıklaması

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, "Korona virüs geçici bir süreç, ama lütfen bu süreci de iyi bir şekilde değerlendirelim" dedi.

24.03.2020 10:59 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:59
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Karabulut Açıklaması

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, "Korona virüs geçici bir süreç, ama lütfen bu süreci de iyi bir şekilde değerlendirelim" dedi.

MTÜ'de de, küresel ölçekte yaşanmakta olan Covid-19 salgını ile ilgili ulusal mücadele kapsamında üniversitelerde başlatılan uzaktan eğitim sistemine geçerek öğrencilere ilk ders verildi.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) bütün üniversitelerde başlatmış olduğu dijital imkanlar ile uzaktan öğretim süreci kapsamında Malatya Turgut Özal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tüm programları ile eğitim ve öğretime başladı.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, üniversitenin uzaktan eğitim sürecini başlatarak, ilk dersi verdi.

Rektör Prof. Dr. Karabulut ilk derste öğrencilerle yaptığı sohbette, "Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde Uzaktan eğitime bugün itibari ile başlıyoruz. Ülke genelinde ve dünyada herkesi mağdur eden korona virüs ile mücadele kapsamında, bir nevi yaşanan sıkıntıyı eğitim anlamında avantaja dönüştürebileceğimiz Uzaktan Eğitim Sistemine Üniversitemizde başlamış bulunmaktayız. Korona virüs ile mücadele de evden artık eğitime devam etmekle ilgili bir sistem değişikliği yaptık. Geçici bir süreç, ama lütfen bu süreci de iyi bir şekilde değerlendirelim. Özellikle yaşlılarımıza bulunduğunuz bölgelerde sahip çıkınız, hatta onlara da derslerini dinletebilirsiniz. Mümkün olduğunca evden çıkmayın. Bu imkanı fırsat bilip daha çok bol bol kitap okuyun. Dersleriniz ile ilgili kaynakları erişime açıyoruz. Öğrenci sistemi üzerinden girerek kaynakları takip edebilirsiniz, her türlü akademik anlamda da hocalarımız da bu konuda sizlerin sorularına cevap verecekler. Korona virüs inşallah daha fazla yayılmaz, daha kötü sonuçlara ulaşmaması için, bu pandeminin geçmesi için bizlerin yapabileceği en önemli şey bu süreçte evde kalmak, evde uzaktan eğitimlerimizi de takip etmektir. Elbette ki bu süreçler geçecek. Sizlerde bu konuda lütfen mümkün olduğunca hassas davranarak, tüm ellerinizde ki dokümanların da kıymetini bilin. Bizlerde imkanlar ölçüsünde sizlere kendi evlerinizden ulaşabileceğiniz şekilde de destek olmaya çalışacağız. Bize aynı zamanda canlı destek birimimizden yazıyorsunuz, o yazdıklarınıza akademisyenlerimiz hocalarımız da sizlere dönüşler yapacaklar. Malatya Turgut Özal Üniversitesi 7/24 eğitim verecektir. Bu süreçte lütfen sakin olun, sabırla size verilen tüm önerileri dikkatli bir şekilde uygulayın. Bizler sizlerin yanınızdayız. Hayırlı, sağlıklı bir süreç olsun diyorum. İyi dersler diliyorum" şeklinde konuştu.

Alınan tedbir ve uygulamalar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Bizlere destek olan ve uzaktan eğitim imkanı veren Cumhurbaşkanımız, YÖK Başkanımız, Sağlık Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Üniversite ekibimize, bilişim ve iletişim ekibime bu yoğun salgın sürecinde gece gündüz demeden gerek online gerekse ofislerinden çalışarak öğrencilerimize destek olmalarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? Haberler
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı Haberler
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı Haberler
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı
MEB, tartışma yaratan görüntüler hakkında soruşturma başlattı Haberler
MEB, tartışma yaratan görüntüler hakkında soruşturma başlattı
Avrupa ülkesinde, ikiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı Haberler
Avrupa ülkesinde, ikiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı
Büyükşehir belediyesi, personeline biner lira ikramiye verecek Haberler
Büyükşehir belediyesi, personeline biner lira ikramiye verecek
WhatsApp'tan gönderilen 'Papa'nın Dansı' isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor
WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği...
Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı
Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!
İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi
İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı
Yaşlı vatandaşa saygısızlık yaparak tepki toplayan şahsın, 'Evde kal' çağrısına rağmen sokakta gezdiği ortaya çıktı
Yaşlı vatandaşa saygısızlık yaparak tepki toplayan şahsın, "Evde kal" çağrısına rağmen sokakta gezdiği ortaya...
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti
En yetkili isim korkutan istatistiği açıkladı: 67 günde ulaşılan vaka sayısına 4 gün içinde ulaşıldı
En yetkili isim korkutan istatistiği açıkladı: 67 günde ulaşılan vaka sayısına 4 gün içinde ulaşıldı
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi
Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı
Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı
Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi
Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi
İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor
İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor
Koç burcunda Yeniay 24 Mart 2020 - Yeniay burçlara etkileri neler?
Koç burcunda Yeniay 24 Mart 2020 - Yeniay burçlara etkileri neler?
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi
Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu
Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu
Eş değiştirme teklifini kabul etmeyen eskortlara sinirlenen 2 şüpheli, otel görevlisini darp etti
Eş değiştirme teklifini kabul etmeyen eskortlara sinirlenen 2 şüpheli, otel görevlisini darp etti
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Didem Soydan Acun Ilıcalı Fahrettin Koca
Spor Falcao Fatih Terim Gökhan Gönül Bülent Uygun Rıza Çalımbay
Daha Fazla Mart Polis Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Karabulut Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 12:58:19. #1.14#
title