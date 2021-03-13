Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde 14 Mart Tıp Bayrımı kutlandı
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde 14 Mart Tıp Bayrımı kutlandı

13.03.2021 09:49 | Son Güncelleme: 13.03.2021 10:01
Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde 14 Mart Tıp Bayrımı kutlandı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Mart Tıp Bayramı üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirilen programla kutlandı.

Programda konuşun Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, sağlık hizmetlerinin en etkili şekilde topluma ulaşmasının hekimlerin öncülüğünde gerçekleştiğini belirtti.

Sağlık alanında yapılan yatırımların, yetiştirilen insan gücü ve sunulan hizmetlerin kalitesinin çağdaş seviyenin göstergesi olduğunu aktaran Karabulut, "Bu konuda herkese sorumluluk düşmekte, araştırma, geliştirme ve insan gücü yetiştirme konusunda en büyük sorumluluk biz üniversitelere düşmektedir. Yeniliğe açık, güçlü ve deneyimli akademisyen kadromuz ile eğitim ve araştırma faaliyetlerimize verdiğimiz önemle öğrencilerimizi sorumluluk bilinci ve heyecanla üniversite sonrası iş hayatına hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karabulut, konuşmasının ardından Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde göreve başlayan, akademik unvanlarını yeni alan 6 profesör, 12 doçent ve 31 doktor öğretim üyesinin cübbelerini giydirdi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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