Malatya Turgut Özal Üniversitesi 2 yaşında
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi 2 yaşında

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin (MTÜ) 2'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 2 yaşında
17.05.2020 15:38 | Son Güncelleme: 17.05.2020 15:38

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin (MTÜ) 2'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, "Kısa sürede model alan değil, model olan, yeni nesil bir üniversite olma hedefiyle kuruluş, kurumsal ve akademik çalışmalar anlamında önemli gelişmeler gerçekleştirildi" dedi.

18 Mayıs 2018 yılında 15 akademik birim ve 8 ayrı yerleşkede eğitim hayatına başlayan Malatya Turgut Özal Üniversitesi ikinci yılını geride bıraktı. Üniversitenin 2'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin model alan değil, model olan ve yeni bir vizyon ortaya koyabilen yeni nesil bir üniversite olma hedefinde olduğunu ifade etti.

18 akademik birime ulaşıldı

2018 Eylül ayında 5 fakülte, 9 meslek yüksekokulu ve 1 lisansüstü enstitü ile eğitime başlayan MTÜ'nün şuan 18 akademik birime ulaştığını belirten Rektör Karabulut, "Üniversitemiz bünyesinde Sağlık Bilimleri ve Yabancı Diller Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. Kısa sürede 11 uygulama ve araştırma merkezinin de kuruluşu gerçekleştirmiştir. Bunlar Kayısı ve Ürün Geliştirme, Atçılık ve Atlı Sporları, Arı ve Arı Ürünleri Geliştirme, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, Sürekli Eğitim, Uzaktan Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme, Türkçe Öğretimi, Kadın ve Aile Çalışmaları ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezleridir." ifadelerine yer verdi.

2 yılda önemli mesafe kat edildi

Battalgazi ilçesindeki Tarcan Kışlasında bulunan Battalgazi yerleşkesinde temelleri atılan Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin aradan geçen 2 yıl içerisinde birçok binanın onarım ve modernizasyonunun da yapıldığını kaydeden Karabulut, geçtiğimiz Ocak ayında yaşanan Sivrice depreminde zarar gören askeri hangarların da tadilat ve modernizasyonu projesinin hazırlanarak Öğrenci Yaşam Merkezine dönüştürüleceğini söyledi. Yeşilyurt Meslek Yüksek Okul Binası ile yeni fakülte binasının Yeşilyurt ilçesindeki Beylerderesi yerleşkesinde devam ettiğini de dile getiren Karabulut, "12 yıllık geçmişi bulunan yerleşkemize yine Hekimhan eski belediye başkanı ve hayırsever Ali Akyüz tarafından kazandırılan Osmanlı mimarili caminin inşaatı ise tamamlanmak üzere. Üniversitemiz bünyesinde ismini taşıdığı 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ın şahsi eşyalarını yer aldığı müzede kuruldu. " şeklindeki konuştu.

"Yeni kayıt yaptıran öğrenci sayısı bin 24"

MTÜ'de 2 yılda gerçekleştirilen değişimlerden bahseden Rektör Karabulut, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Malatya Turgut Özal Üniversitesi, kuruluş kanunda yer alan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin 6 bölümü, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'nin 5 bölümü ile Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin de 3 bölümünün akademik ve teknik alt yapısı kısa sürede tamamlanarak Eylül 2020'de öğrencilerini beklemeye hazır hale getirildi. Yine Mart 2020'de kuruluşu gerçekleşen Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programının bu yıl öğrenci alımı yapması için hazırlıklar tamamlandı. Ziraat Fakültesi'nin 2 olan mevcut faal bölüm sayısı 4'e çıkartıldı. Yine Mart 2020'de kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin de kısa sürede faal hale getirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. 2019-2020 eğitim döneminde üniversitemize kayıt yaptıran öğrenci sayısı bin 24'tür. Bu sayıyı daha da yükseltmek istiyoruz."

"Aynı zamanda bir şehir üniversitesiyiz"

MTÜ'nün Arapgir, Akçadağ, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kale ve Yeşilyurt ilçesinde 8 ayrı yerleşkesi ile aynı zamanda bir şehir üniversitesi olduğunu da belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Yeni bir üniversite olmamıza karşın kuruluş çalışmalarımız gibi eğitim ve akademik çalışmalar da ayı hızla devam etmiştir" dedi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) sürecinde uzaktan eğitim ile öğrencileri mağdur etmediklerini ifade eden Rektör Karabulut, "Eğitimlerimiz kesintiye uğramadan yürütülürken, aynı zamanda bilimsel, akademik ve idari toplantılarımızı da kendi sistemimiz üzerinden yürüttük. TÜBİTAK, ASELSAN, Türk Patent Kurumu Başkanlarını üniversitemizde ağırlarken, sanayicilerimize de bu konuda katkı ve destek sağladık. 2 yıllık süreçte 300'ü aşkın faaliyet ve etkinlik gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Kayısı ile ilgili 4 ayrı bilimsel çalışma

Malatya ve bölgeye olan sorumlulukları gereği kentin en önemli ekonomik girdisi olan kayısı üzerine 4 ayrı bilimsel ve akademik çalışma yaptıklarını vurgulayan Karabulut, "Kayısı ile ilgili 2 rapor yayınlandı. Kuruluş temelini 'duvarları olmayan bir üniversite' düşüncesi üzerine inşa eden Malatya Turgut Özal Üniversitesi, yerli ve milli bir pencereden yerel değerleri evrensele, evrensel değerleri yerele taşıyan uluslararası bir üniversite misyon ve vizyonuyla hareket etmektedir. 'Üreten üniversite modelini' yakalamaya çalışan Üniversitemizin Kayısı Araştırma ve Geliştirme Merkezi çatısı altında akademisyenlerimiz eşliğinde ülkemiz ve şehrimiz adına katma değeri yüksek, Prebiyotik Kayısı Ekstratı, Organik Acı ve Tatlı Kayısı Çekirdeği Yağı, Kayısı Çekirdeği Kahvesi üretimlerimiz devam etmektedir. Bunların yanında dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 virüsü nedeni ile taşın altına bizlerde elimiz koyarak hızlı bir şekilde Tahrişe Karşı Etkili Dezenfektan ve Tahrişe Karşı Etkili El ve Vücut Kremi üretimini başlattık" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

MTÜ'nün kuruluşu ve her aşamasına destek sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a teşekkür eden Rektör Karabulut, "Üniversiteyi her alanda sahiplenen kıymetli Malatyalı hemşehrilerime, üniversitemizin kısa sürede kuruluşunu ve kurumsal gelişimini tamamlaması için her zaman destek veren YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç'a teşekkür ediyoruz. Yine ayrıca YÖK üyelerimize, destek ve katkıları için valimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Geliştirme Vakfı'nın üyelerine, STK'larımıza, Malatya'mızın yerel medyasına kuruluş ve kurumsallaşma faaliyetlerimizi yürütürken karşılaştığımız muhtelif sıkıntı ve sorunlara rağmen yılmadan görevlerini sürdüren ve kısa sürede çok önemli aşamaları geçmemizde pay sahibi olan akademik ve idari kadrolarımıza ve her zaman övünç kaynağımız olan öğrencilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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