Malatya Turgut Özal Boks Kulübü'nün Rakibi Samsun Takımı

Malatya Turgut Özal Boks Kulübü, Samsun'da yapılacak Spor Toto Boks Ligi 6. hafta müsabakalarına yoğun bir tempoyla hazırlanıyor.

Türkiye Boks Federasyonu'nun 2018 faaliyet programında yer alan Spor Toto Boks Ligi 6. hafta müsabakaları 21- 22 Nisan tarihleri arasında Samsun'da yapılacak.

Samsun'da yapılacak Spor Toto Boks Ligi 6. hafta müsabakalarında Samsun İlk adım Boks Kulübü ile karşılaşacak Malatya Turgut Özal Boks Kulübü hazırlıklarını sürdürüyor. Malatya bölgesi boks antrenörü ve Turgut Özal Boks Kulübü Başkanı Aziz Bayduz yaptığı açıklamada, hazırlıklarının yoğun bir tempoda sürdüğünü kaydetti. Hedeflerinin ilk 4'e girmek olduğunu söyleyen Bazyduz, "Vermiş olduğumuz mücadele ve emek zafer yolunu açtı bizlere. Antrenörler kemal Kargı, Aziz Mutlu ve milli hakem Ahmet Bayduz Perşembe günü Samsun ilindeki müsabakalara katılacakladır. Bu anlamda oradan iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum. Çalışmalarımız yoğun bir tempoyla sürüyor. İnşallah Malatya'ya yakışan bir kulüp olma yolunda ilerleyeceğiz. Ligde mücadele eden sporcularıma güveniyorum. İlk hedefimiz ilk 4'e girmek olacaktır. Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü, Battalgazi Belediye başkanına ve Büyükşehir Belediye başkanına, ayrıca Battalgazi Halk Eğitim Müdürlüğüne teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA