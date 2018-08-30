Malatya Tso Meclisi Toplandı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Ağustos ayı meclis toplantısını yaptı.

Malatya TSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Ağustos ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hasan Özkan başkanlığında 15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Malatya TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramının, vatanına ve bağımsızlığına düşkün bir milletin gurur günü olduğunu söyledi.

Sadıkoğlu, son dönemler de Türkiye'deki döviz kurlarındaki hareketliliğin ticaret döngüsünde sıkıntıya yol açtığını belirtti.

İş dünyası olarak, ekonomik sıkıntının aşılacağına inandıklarını anlatan Sadıkoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye ekonomisine yapılan her türlü ahlaksız saldırı ve yaptırımlara karşı iş dünyası olarak devletimizin yanındayız. İş dünyası olarak bu süreci paniğe kapılmadan, doğru adımlarla aşacağız. Amacımız yurtdışından ithal edilen ürünleri burada üretmek olmalı. Çalışarak ve gayret göstererek bu ülkenin hiç kimseye muhtaç olmadığını göstermeli ve ekonomiye yapılan spekülasyonlardan etkilenmeyen güçlü bir ülke olduğumuzu herkese göstermeliyiz."

Banka faizlerinin yüksek olduğunu dile getiren Sadıkoğlu, faiz oranlarındaki artışın geçici olduğuna inandıklarını bildirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin verilerine göre Malatya'da yılın ilk 7 ayında 197 milyon dolarlık ihracat yapıldığını kaydeden Sadıkoğlu şöyle devam etti:

"Bu rakamların daha üst seviyelere ulaşması gerekiyor. Ekonominin gelişmesi için ihracat yapmamız lazım. Üretim yapmamız gerekiyor. Sektörler arasında en fazla ihracat ise kuru kayısı, hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerinde sağlandı. Kayısı ihracatının önemli rakamlara tekabul ettiğini görüyoruz. Sektörel gelişimlere de açık olmamız lazım. Malatya'nın kayısının dışında üretime yönelmesi gerekiyor. Tekstil kendiliğinden oluşan bir katma değer haline geldi."

Sadıkoğlu, konuşmasının ardından kent ekonomisine uzun yıllar katkı sağlayan Malatya TSO üyelerine plaket verdi.