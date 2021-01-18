Malatya TSO ile Halk Bankası arasında iş birliği protokolü imzalandı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyelerinin nakit akışını kolaylaştırmak ve tedarik zincirinde tahsilat riskini ortadan kaldırmak amacıyla Halk Bankası Malatya Bölge Koordinatörlüğü ile iş birliği protokolü imzalandı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyelerinin nakit akışını kolaylaştırmak ve tedarik zincirinde tahsilat riskini ortadan kaldırmak amacıyla Halk Bankası Malatya Bölge Koordinatörlüğü ile iş birliği protokolü imzalandı.

Malatya TSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya TSO 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Boyraz, Mesut Özdemir, Özcan Dündar ve Zekeriya Çelebi, Halk Bankası Malatya Bölge Koordinatörü Tuncay Koramaz, Halk Bankası Ticari ve KOBİ Pazarlama Müdürü Ahmet Turan Başer, Halk Bankası Malatya Şube müdürleri Hürriyet Tekin, Faruk Dadaş, Ahmet Turan Akgüneş ve Kenan Gündoğdu katıldı.

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, pandemi sürecinin olumsuzluklarını en aza indirip üyelerinin işlerini kolaylaştıracak iş birliklerini sürdürdüklerini belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Halk Bankası iş birliğinde hayata geçirilen "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi" kapsamında bugün bir arada geldiklerini aktaran Sadıkoğlu, şöyle devam etti:

"Pandemi sürecinin olumsuzluklarını en aza indirip üyelerimizin işlerini kolaylaştıracak iş birliklerini sürdürüyoruz. Bu kapsamda Halk Bankası ile önemli bir protokol imzalayacağız. Böylesine sıkıntılı bir süreçte imzalanan protokolle birlikte, ticaretin önündeki en büyük engel olan finansmana erişimde üyelerimize kolaylık sağlanıyor. Bu sayede üreticilerimiz ya da satıcılarımız tahsilat ile uğraşmadan, güven içinde mallarını satabilecek. Ayrıca sattıkları malın bedelini, alacak riski taşımadan Halk Bankası garantisiyle peşin veya taksitli alabilecek. Alıcılar da 18 aya kadar vade imkanıyla finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Söz konusu protokol ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren üyelerimize bir nebze olsun nefes aldırılacaktır."

Halk Bankası Malatya Bölge Koordinatörü Tuncay Koramaz, "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi" hakkında bilgiler vererek, şunları kaydetti:

"TOBB logolu Paraf KOBİ Kredi Kartı, sahiplerine yapacakları satın alımlarda, esnek taksit ve vade imkanı sağlayacak. Diğer tarafta da Paraf KOBİ POS, üye iş yerlerine özel avantajlı POS fiyat modeli sunacak. TOBB'a bağlı Malatya TSO üyesi alıcı ve satıcılar arasındaki nakit akışını düzenleyecek olan bu hizmetlerimizle, tedarik zincirinde tüm ticari işlemler Halkbank güvencesi ve Paraf avantajlarıyla gerçekleştirilecek. Tüm kampanya ve imkanlar 1,5 milyon TOBB üyesi işletme için de geçerli olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik