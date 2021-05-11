Malatya TSO'dan İsrail ürünlerine boykot daveti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya TSO'dan İsrail ürünlerine boykot daveti

Malatya TSO'dan İsrail ürünlerine boykot daveti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mescid-i Aksa'da sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uygulanan saldırgan eylemleri şiddetle kınadığını ifade eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Katil İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı tüm Müslümanların kutsallarına yapılmış bir saldırıdır.

Mescid-i Aksa'da sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uygulanan saldırgan eylemleri şiddetle kınadığını ifade eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Katil İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı tüm Müslümanların kutsallarına yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırılar insanlık dışıdır ve insanlığa karşı suçtur. Malatya TSO olarak, hemşerilerimizi ve üyelerimizi İsrail ürünlerini boykota davet ediyoruz" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze ve Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi.

"İsrail ürünlerini boykota davet ediyoruz"

Sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uygulanan saldırgan eylemleri şiddetle kınadığını yaptığı yazılı açıklamada belirten Başkan Sadıkoğlu, "Terör Devleti İsrail'in Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'daki kutsal mekanlarımız ve orada büyük bir direniş gösteren Filistinli kardeşlerimize yönelik gerçekleştirdiği gaddar ve çirkin saldırıları şiddetle kınıyorum. İsrail güvenlik güçlerinin, uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen, Gazze ile Mescid-i Aksa'ya ve burada ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği haksız ve hukuksuz saldırılar, Gazze'de aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın hayatını kaybettiği saldırılar ile yerleşim yerlerinin Filistinlilerden zorla alınması insanlık dışıdır ve insanlığa karşı suçtur. Saldırılarda hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı diliyorum. Katil İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı tüm Müslümanların kutsallarına yapılmış bir saldırıdır. Elbette bu zorbalığın bedeli ağır olacaktır. Malatya TSO olarak, hemşerilerimizi ve üyelerimizi İsrail ürünlerini boykota davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay İlham Aliyev Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Burak Sergen Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Fatih Terim Serdar Aziz Samet Aybaba Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Malatya TSO'dan İsrail ürünlerine boykot daveti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 18:42:04. #1.15#

title