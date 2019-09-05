Malatya TSO'da "Dijital Oda" dönemi başlıyor

05.09.2019 18:03

Dijital dönüşüm-dijital oda hamlesi ile Malatya TSO'da yeni bir dönemi başlıyor.



Malatya Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, üyelerin dijital ortamda işlemlerini yapabileceği, eğitim ve bilgilendirmelerden haberdar olabileceği ve odaya gelmeden bazı evraklarını alabileceği 'Diji Oda' projesinin hayata geçirileceği belirtildi. MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu tarafından görevlendirilen Başkan Yardımcıları Mehmet Gündüz, Celal Abbas Karaduman ve Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Özdemir tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında ihtiyaç analizi kapsamında 7 modülden oluşan web sayfası planı hazırlandı. Malatya Teknokent'de faaliyet gösteren şirketlerinde yoğunlukta katıldığı yazılım ihalesi sürecinde Bera Ar-Ge Yazılım ve Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti. firması ile anlaşmaya varıldı. Yapılan yazılım ve dijital dönüşüm ile birlikte yeni web sayfası aracılığıyla Malatya TSO üyelerine daha kaliteli ve hızlı hizmet verebileceğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Dinamik, güçlü alt yapıya sahip, günümüz web teknolojilerine uygun, kullanımı pratik bir web sayfası tasarımına kavuşmuş olması ayrıca Sosyal Medya ve Web TV sistemlerinide içeren yeni web sayfasında canlı yayın uygulamalarına da başlanacağı, Malatya TSO'da yapılan sunum, eğitim, etkinlik ve diğer faaliyetlerin videolarınada üyeler dijital olarak erişim sağlayacak. T.C. Kalkınma Bakanlığı ve TUBİTAK Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından yayınlanan "Kamu İnternet Siteleri Rehberi (KAMİS) Projesi", Türksat tarafından yayınlanan "Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartları ve Önerileri" ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yayınlanan "e-Dönüşüm Türkiye Projesi Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi" gibi devlet kurumlarınca belirtilen esas ve standartlara uyumlu hazırlanacak yeni web sayfası tüm teknolojik cihazlara uyumlu olarak tasarlanacak ve hizmete sunulacaktır." - MALATYA

Kaynak: İHA