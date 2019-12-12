Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

12.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:52
Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, AA'nın

Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Sadıkoğlu, yılın fotoğraflar için oylarını kullandı.

Sadıkoğlu, kategorisinde Mudahmmed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını oyladı.

Sadıkoğlu, oylamaya sunulan tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.

Kaynak: AA
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