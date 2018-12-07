Malatya, Travel Turkey'de Tanıtılıyor

Bu yıl 12'incisi düzenlenen Travel Turkey İzmir Fuar ve Kongresinde Malatya'nın turizm ve kültürü tanıtılıyor.

Dünya'nın ve Türkiye'nin önemli firmalarını bir araya getiren Travel Turkey İzmir Fuar ve Kongresi, kapılarını 12'nci kez açtı. İzmir Gaziemir'de açılan ve binlerce kişinin ziyaret ettiği fuarda Malatya Valiliği'nin öncülüğünde Fırat Kalkınma Ajansının katkılarıyla Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'de katıldı.

Fuara ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., Battalgazi Belediyesi, Pütürge ve Arapgir İlçe Belediyeleriyle birlikte Anemon Otel, Avşar Otel, Mafsad, Malatya Extreme Dağcılık ve Doğa Sporları derneğiyle turizm sektöründe faaliyet gösteren bazı işletmeler de katılım sağladı.

Fuarın ilk günüyle birlikte Malatya standına vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi. Fuarda Malatya'nın tarihi ve turistik değerlerinin tanıtımıyla birlikte standı ziyaret edenlere kentin sembolü olan kayısı ikramı yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Derviş Özbay, Şube Müdürü Ali Cengiz ve Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın, Malatya'yı en iyi şekilde tanıtmak ve temsil etmek için fuara katılım sağladıklarını belirttiler.

Malatya'nın turizm sektöründe hak ettiği yeri alabilmesi adına destek veren tüm kurum ve kuruluşlara da teşekkür eden Kültür ve Turizm Müdürü Derviş Özbay, "İlimiz adına en iyisini yapmaya çalışan ve tanıtım standımıza ilgilerini esirgemeyen tüm halkımıza, ilimiz için yapılan bu organizasyona destek veren Öztürkler Gıda, Engin Kayısı, Organik Gıda Pazarı kayısı firmalarına da teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA