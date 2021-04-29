Malatya Ticaret ve Sanayi Odasından gıda yardımı
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odasından gıda yardımı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasından gıda yardımı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) katkılarıyla 2 bin 500 aileye gıda yardımında bulunacak.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) katkılarıyla 2 bin 500 aileye gıda yardımında bulunacak.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, MTSO geleneksel olarak yürüttüğü sosyal yardım faaliyetlerine bu yıl da devam ederek, 2 bin 500 aileye ulaştırılacak gıda kolilerini yerel esnaftan temin etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oda Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TOBB'un her yıl ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması için yardım desteğinde bulunduğunu hatırlattı.

MTSO'nun da TOBB'un desteğine katkı sağladığını aktaran Sadıkoğlu, "2 bin 500 ailemize gıda yardımında bulunacağız. İlimizin farklı mahallelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerimize teslim edeceğimiz kolilerimizde bulunan tüm gıdaları yerel esnafımızdan aldık. İçinde bulunduğumuz bu süreçte bu esnafımıza bir nebze de olsa katkımız olsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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