Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 12,50-28,75 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 12,50-28,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: