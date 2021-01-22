Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 12,50-28,75 liradan işlem gördü
22.01.2021 17:53 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:56
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 12,50-28,75 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 12,50-28,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|12,50
|28,75
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|11,60
|11,90
|Nohut
|Kg
|3,85
|3,85
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş
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