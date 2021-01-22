Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 12,50-28,75 liradan işlem gördü
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Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 12,50-28,75 liradan işlem gördü

22.01.2021 17:53 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:56
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 12,50-28,75 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 12,50-28,75 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 12,50-28,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg12,5028,75
Endüstriyel kuru kayısı Kg11,6011,90
Nohut Kg3,853,85

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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