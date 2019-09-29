Malatya Ticaret Borsası Eylül ayı Meclisi toplandı

29.09.2019 14:50

Malatya Ticaret Borsası Eylül ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ünal başkanlığında gerçekleştirildi.



Meclis toplantısında konuşan Malatya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Erdoğan Ünal, Malatya ekonomisinin can damarı olan kayısının geleceği için büyük önem arz eden Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk projesinin yapım ihalesini kazanan yüklenici firma ile sözleşme imzalanıp yer teslimi yapıldığını söyledi.



Ünal, Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Üreticilerimiz, Malatya kayısısının sağlıklı koşullarda ve kaliteli üretiminin sağlanması, özellikle hasat döneminde ortaya çıkan giderleri ile ilgili finansman sorununun karşılanması açısından lisanslı depoculuğun sunduğu bütün imkanlardan faydalanabilecekler. Malatya'mıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.



"Üreticilerimiz arpa alımını artık Malatya'dan yapacak"



Toplantıda konuşan Malatya Ticaret Borası Başkanı Ramazan Özcan ise hayvan üreticilerine de müjde vererek, "Hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin daha önce Adıyaman'dan karşıladıkları arpa ihtiyacını Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal ile yaptığımız görüşmeler sonrasında artık Malatya'dan temin edilecekler. TMO yurt dışından ve yurt içinden temin etmiş olduğu arpaları Malatya içerisinde belli bir noktada toplayarak hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize dağıtılacaktır" ifadelerini kullandı.



"Yeni Şire Pazarı ve Buğday Pazarı için Çalışmalarımız devam ediyor"



Malatya'nın önemli sorunların arasında Şire Pazarı ve Buğday Pazarı yerleşkesinin geldiğini ifade eden Başkan Özcan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ile bir araya gelerek istişarelerde bulunduk. Başkanımızda bu konuda oldukça kararlı Malatya'nın bu konuda ihtiyacının elzem olduğunu ifade ederek en kısa sürede bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik çalışmalarda bulunacağını belirtti. Bizlerde sayın başkanımızla beraber önümüzdeki günlerde Şire Pazarı ve Buğday Pazarı tüccar ve ihracatçılarımızla bir araya gelerek yerleşke konusunda bir görüşme gerçekleştireceğiz. Yeni bir Şire Pazarı ve Buğday Pazarını Malatya'mıza kazandıracağız."



"Süt Toplama Merkezi kurulacak"



Başkan Özcan, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) 2019 Yılı Fizibilite Desteği Projesi kapsamında "Malatya'da Soğuk Zinciri ve Süt Toplama Merkezleri Fizibilite Çalışması" projesini de imzaladıklarını anımsatarak, "Süt fizibilite raporu hazırlandıktan hemen sonra, Bingöl'de günlük, bin 50 ton süt üretimi kapasiteli bir proje hayata geçiriliyor. Malatya'da özellikle süt üretiminin soğuk zincir ile bölgeye taşınması ile ilgili bir çalışma yapmaktayız. Milletvekilimize konuyu ilettik. Önümüzdeki hafta ulusal bir süt firması yetkilileri ile Malatya'da toplantı gerçekleştireceğiz. Üreticilerimizin Malatya'da üretmiş olduğu sütü Bingöl'e nasıl ulaştırabileceğimiz noktasında görüşmeler yapacağız" ifadelerine yer verdi.



"Cumhurbaşkanına dosya sunduk"



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya ziyaretinde Malatya Ticaret Borsası olarak kayısı ve diğer sektörlerle ilgili sorun ve sıkıntıları belirttikleri dosyayı sunduklarını kaydeden Başkan Özcan, özellikle Toprak Mahsulleri Ofisi'nin önümüzdeki kayısı sezonunda taban fiyat belirleme ve ürün satın alımı ile ilgili konuyu anlatma fırsatı bulduklarını söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA