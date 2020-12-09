Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

09.12.2020 10:25 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:28
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA'nın

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

Özcan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Ramazan Özcan, yaşam kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde ise Onur Çoban'ın "Ermenistan'ın Gence saldırısı" isimli fotoğrafa oy kullandı.

Fotoğrafların kendisinde çok farklı duygular uyandırdığını belirten Özcan, fotoğraflarda emeği geçen muhabir ve foto muhabirlerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

İlgili Haberler

Belediye Başkanı Köse, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Belediye Başkanı Köse, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Alişan Cemal Hünal Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Pierre Webo Samet Aybaba Rıza Çalımbay Mauricio Lemos
Tüm Haberler Psg Silah Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 10:54:47. #1.15#
title