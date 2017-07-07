Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının yaş kayısının kilogramı 20-21 lira arasında satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının yaş kayısının kilogramı 20-21 lira arasında satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|1 Nolu şekerpare kayısı
|kg
|12,50
|12,50
|Kuru kayısı
|kg
|7,11
|9,01
|Endüstriyel kuru kayısı
|kg
|6,80
|6,80
|Jumbo naturel kuru kayısı
|kg
|20,00
|21,00