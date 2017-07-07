Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının yaş kayısının kilogramı 20-21 lira arasında satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:





Ürünün cinsi Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) 1 Nolu şekerpare kayısı kg 12,50 12,50 Kuru kayısı kg 7,11 9,01 Endüstriyel kuru kayısı kg 6,80 6,80 Jumbo naturel kuru kayısı kg 20,00 21,00