Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının yaş kayısının kilogramı 20-21 lira arasında satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının yaş kayısının kilogramı 20-21 lira arasında satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
1 Nolu şekerpare kayısı kg12,5012,50
Kuru kayısı kg7,119,01
Endüstriyel kuru kayısı kg6,806,80
Jumbo naturel kuru kayısı kg 20,0021,00