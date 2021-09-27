Malatya Ticaret Borsası
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 50 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|31,22
|50,00
|1 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|43,00
|43,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|42,50
|42,50
|Kesmelik kuru kayısı
|Kg
|28,50
|28,50
AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri
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