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Malatya Ticaret Borsası

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 4 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 44 liradan satıldı.

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında 4 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 44 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
4 No'lu şekerpare kayısıKg44,0044,00
Kuru kayısıKg16,3733,49
Endüstriyel kuru kayısıKg8,298,29
ArpaKg3,063,06

AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri
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