Malatya Ticaret Borsası
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsasında 4 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 44 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında 4 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 44 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|4 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|44,00
|44,00
|Kuru kayısı
|Kg
|16,37
|33,49
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|8,29
|8,29
|Arpa
|Kg
|3,06
|3,06
AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri
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