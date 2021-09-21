Malatya Ticaret Borsası
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 34,99-35,90 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 34,99-35,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|34,99
|35,90
|1 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|33,00
|33,00
|4 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|29,00
|29,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|20,00
|20,00
AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri
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