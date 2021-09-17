Malatya Ticaret Borsası
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsasında islimli kabuk kurusu kayısının kilogramı 47 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında islimli kabuk kurusu kayısının kilogramı 47 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|İslimli kabuk kurusu
|Kg
|47,00
|47,00
|Kuru kayısı
|Kg
|31,50
|45,00
|Gün kuru kayısı
|Kg
|43,46
|43,46
|Jumbo kayısı
|Kg
|43,00
|43,00
|1 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|42,15
|42,15
|4 No'lu organik kuru kayısı
|Kg
|41,50
|41,50
|Gün kurusu çekirdek iç
|Kg
|33,50
|33,50
AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri
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