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Malatya Ticaret Borsası

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında islimli kabuk kurusu kayısının kilogramı 47 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında islimli kabuk kurusu kayısının kilogramı 47 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
İslimli kabuk kurusuKg47,0047,00
Kuru kayısıKg31,5045,00
Gün kuru kayısıKg43,4643,46
Jumbo kayısıKg43,0043,00
1 No'lu şekerpare kayısıKg42,1542,15
4 No'lu organik kuru kayısıKg41,5041,50
Gün kurusu çekirdek içKg33,5033,50

AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri
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