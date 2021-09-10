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Malatya Ticaret Borsası

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 1 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 34,72-35,12 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında 1 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 34,72-35,12 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
1 No'lu şekerpare kayısıKg34,7235,12
Kuru kayısıKg31,7231,72
4 No'lu şekerpare kayısıKg29,8331,74
Kayısı çekirdeği iç tatlıKg30,5030,50

AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri
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