Malatya Ticaret Borsası
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsasında 1 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 34,72-35,12 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında 1 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 34,72-35,12 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|1 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|34,72
|35,12
|Kuru kayısı
|Kg
|31,72
|31,72
|4 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|29,83
|31,74
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|30,50
|30,50
AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri
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