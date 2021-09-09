Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda, jumbo kayısının kilogramı 38,12 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda, jumbo kayısının kilogramı 38,12 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kayısı
|Kg
|38,12
|38,12
|Natürel kuru kayısı
|Kg
|38,00
|38,00
|Kuru kayısı
|Kg
|34,70
|34,70
|1 No'lu gün kurusu kayısı
|Kg
|37,13
|37,13
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|34,00
|37,00
|Yarma kayısı
|Kg
|20,00
|20,00
|Yaş kayısı
|Kg
|12,00
|12,00
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|22,00
|22,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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