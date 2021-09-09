Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda, jumbo kayısının kilogramı 38,12 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda, jumbo kayısının kilogramı 38,12 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: