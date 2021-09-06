Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 42 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 42 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: