Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 42 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 42 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo natürel kuru kayısının
|Kg
|42,00
|42,00
|Yarma kayısı
|Kg
|35,83
|35,83
|Jumbo kayısı
|Kg
|40,50
|40,50
|Kuru kayısı
|Kg
|31,50
|31,50
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|18,00
|18,00
|Gün kurusu
|Kg
|32,25
|32,25
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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