Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi

Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 41 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 41 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Jumbo naturel kuru kayısıKg41,0041,00
Kuru kayısıKg28,7533,62
4 No'lu şekerpare kayısıKg34,0034,00
1 No'lu şekerpare kayısıKg38,0038,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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