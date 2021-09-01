Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda paketli kuru kayısının kilogramı 48,51 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda paketli kuru kayısının kilogramı 48,51 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı (paketli)
|Kg
|48,51
|48,51
|4 No'lu organik kuru kayısı
|Kg
|43,00
|43,00
|Organik kuru kayısı
|Kg
|41,00
|45,35
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kg
|24,92
|24,92
|Yaş kayısı
|Kg
|15,00
|15,00
|Kayısı çekirdeği içi (tatlı)
|Kg
|28,75
|28,75
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
Haber Yorumları
500