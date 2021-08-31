Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda 1 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 35,66 ila 40 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda 1 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 35,66 ila 40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|1 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|35,66
|40,00
|Jumbo kayısı
|Kg
|31,00
|31,00
|Kuru kayısı
|Kg
|23,53
|50,74
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|16,00
|16,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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