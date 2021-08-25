Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi

Malatya Ticaret Borsası'nda 4 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 49,49 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda 4 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 49,49 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
4 No'lu organik kurusu kayısıKg49,4949,49
Naturel kuru kayısıKg34,1138,00
Jumbo kayısıKg34,0034,00
1 No'lu şekerpare kayısıKg31,0031,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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