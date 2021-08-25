Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda 4 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 49,49 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda 4 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 49,49 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|4 No'lu organik kurusu kayısı
|Kg
|49,49
|49,49
|Naturel kuru kayısı
|Kg
|34,11
|38,00
|Jumbo kayısı
|Kg
|34,00
|34,00
|1 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|31,00
|31,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş
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