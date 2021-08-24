Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda 4 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 43 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda 4 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 43 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|4 No'lu organik kuru kayısı
|Kg
|43,00
|43,00
|Jumbo natürel kuru kayısı
|Kg
|40,00
|40,00
|Gün kurusu (paketli)
|Kg
|39,00
|39,00
|Kuru kayısı (paketli)
|Kg
|39,00
|39,00
|Jumbo kayısı
|Kg
|36,00
|36,00
|Kuru kayısı
|Kg
|20,55
|32,50
|Natürel kuru kayısı
|Kg
|26,00
|26,00
|1 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|38,00
|38,00
|Organik yaş kayısı
|Kg
|10,00
|10,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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