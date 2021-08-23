Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda 1 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 33,60 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda 1 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 33,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|1 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|33,60
|33,60
|3 No'lu natürel kuru kayısı
|Kg
|31,00
|31,00
|Kesmelik kuru kayısı
|Kg
|23,00
|23,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|18,00
|18,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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