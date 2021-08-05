Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 28,62-38 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 28,62-38 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|28,62
|38,00
|Kuru kayısı
|Kg
|26,00
|32,00
|1 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|30,00
|30,00
|Kayısı çekirdeği kabuklu
|Kg
|9,10
|9,10
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş
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