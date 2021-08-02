Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 28,74-33,14 lira arasından satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 28,74-33,14 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg28,7433,14
Natürel kuru kayısıKg29,2629,26
1 No'lu şekerpare kayısıKg30,0030,00
Elek altı kuru kayısıKg17,3917,39

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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