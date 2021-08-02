Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 28,74-33,14 lira arasından satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 28,74-33,14 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|28,74
|33,14
|Natürel kuru kayısı
|Kg
|29,26
|29,26
|1 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|30,00
|30,00
|Elek altı kuru kayısı
|Kg
|17,39
|17,39
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş
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