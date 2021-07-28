Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 30,09 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 30,09 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|30,09
|30,09
|Elek altı kuru kayısı
|Kg
|15,00
|15,00
|Kuru kayısı
|Kg
|29,33
|29,33
|Gün kurusu elek altı kayısı
|Kg
|17,00
|17,00
|2. kalite endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|6,20
|6,20
|Yaş kayısı
|Kg
|15,00
|15,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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