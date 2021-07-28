Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 30,09 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 30,09 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: