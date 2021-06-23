Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 35,76 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 35,76 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Jumbo kayısıKg35,7635,76
Kuru kayısıKg22,0032,00
Gün kurusuKg30,0035,00
1 Nolu şekerpare kayısıKg35,7535,75
Gün kurusu çekirdek içi Kg36,5036,50

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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