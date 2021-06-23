Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 35,76 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 35,76 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kayısı
|Kg
|35,76
|35,76
|Kuru kayısı
|Kg
|22,00
|32,00
|Gün kurusu
|Kg
|30,00
|35,00
|1 Nolu şekerpare kayısı
|Kg
|35,75
|35,75
|Gün kurusu çekirdek içi
|Kg
|36,50
|36,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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