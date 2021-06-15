Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında endüstriyel kuru kayısının kilogramı 15 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında endüstriyel kuru kayısının kilogramı 15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: