Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında endüstriyel kuru kayısının kilogramı 15 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında endüstriyel kuru kayısının kilogramı 15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|16,00
|16,00
|Kuru kayısı
|Kg
|8,12
|8,12
|Gün kurusu çekirdek içi
|Kg
|29,33
|29,33
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|20,00
|20,00
|Badem içi
|Kg
|51,33
|51,33
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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