Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi

Malatya Ticaret Borsasında endüstriyel kuru kayısının kilogramı 15 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında endüstriyel kuru kayısının kilogramı 15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Endüstriyel kuru kayısıKg16,0016,00
Kuru kayısıKg8,128,12
Gün kurusu çekirdek içiKg29,3329,33
Kayısı çekirdeği iç tatlıKg20,0020,00
Badem içiKg51,3351,33

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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