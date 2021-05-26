Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 30-34 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 30-34 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|30,00
|34,00
|Kuru kayısı
|Kg
|25,00
|32,29
|Natürel kuru kayısı
|Kg
|26,11
|26,11
|3 nolu şekerpare kayısı
|Kg
|26,70
|26,70
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|17,00
|17,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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