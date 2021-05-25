Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu şekerpare kayısının kilogramı 33 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu şekerpare kayısının kilogramı 33 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|4 nolu şekerpare kayısı
|Kg
|33,00
|33,00
|Kuru kayısı
|Kg
|25,00
|40,00
|Kesmelik kuru kayısı
|Kg
|20,00
|20,00
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|19,00
|19,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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