Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında 1 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında 1 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|1 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|30,00
|30,00
|6 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|22,00
|22,00
|Kuru kayısı
|Kg
|27,29
|27,29
|Gün kurusu paketli
|Kg
|29,00
|29,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş
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