Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya Ticaret Borsasında 1 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında 1 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
1 No'lu şekerpare kayısıKg30,0030,00
6 No'lu şekerpare kayısıKg22,0022,00
Kuru kayısıKg27,2927,29
Gün kurusu paketliKg29,0029,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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