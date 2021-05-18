Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 32 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|32,00
|32,00
|Kuru kayısı
|Kg
|20,91
|29,00
|Kayısı çekirdek kabuklu
|Kg
|4,25
|4,25
|Arpa
|Kg
|1,48
|1,55
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş
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