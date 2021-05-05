Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında naturel gün kurusu kayısının kilogramı 35 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında naturel gün kurusu kayısının kilogramı 35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: