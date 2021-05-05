Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında naturel gün kurusu kayısının kilogramı 35 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında naturel gün kurusu kayısının kilogramı 35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Naturel gün kurusu kayısı
|Kg
|35,00
|35,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|27,40
|27,40
|Kuru kayısı
|Kg
|23,57
|28,21
|Kesmelik kuru kayısı
|Kg
|20,00
|20,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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