Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi

Malatya Ticaret Borsasında naturel gün kurusu kayısının kilogramı 35 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında naturel gün kurusu kayısının kilogramı 35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Naturel gün kurusu kayısıKg35,0035,00
Gün kurusu kayısıKg27,4027,40
Kuru kayısıKg23,5728,21
Kesmelik kuru kayısıKg20,0020,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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