Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında organik gün kurusu kayısının kilogramı 38 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında organik gün kurusu kayısının kilogramı 38 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik gün kurusu kayısı
|Kg
|38,00
|38,00
|Organik kuru kayısı
|Kg
|30,00
|36,00
|Kuru kayısı
|Kg
|25,06
|29,00
|Natürel kuru kayısı
|Kg
|25,59
|25,59
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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