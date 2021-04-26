Malatya Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi

Malatya Ticaret Borsasında organik gün kurusu kayısının kilogramı 38 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında organik gün kurusu kayısının kilogramı 38 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Organik gün kurusu kayısıKg38,0038,00
Organik kuru kayısıKg30,0036,00
Kuru kayısıKg25,0629,00
Natürel kuru kayısıKg25,5925,59

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Engin Altay Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Ebru Gündeş Merve Dizdar Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Muslera Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Corona Virüs Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Malatya Ticaret Borsası - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 15:06:02. #1.14#

title