Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı en yüksek 32,87 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı en yüksek 32,87 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|28,00
|32,87
|Natürel gün kurusu kayısı
|Kg
|28,56
|28,56
|Kuru kayısı
|Kg
|26,00
|26,00
|İslimli kabuk kurusu kayısı
|Kg
|24,75
|24,75
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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