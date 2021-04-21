Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı en yüksek 32,87 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı en yüksek 32,87 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: