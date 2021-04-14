Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı 34,60 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı 34,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Paketli kuru kayısıKg34,6034,60
Kuru kayısıKg21,0021,00
Organik kuru kayısı Kg19,9219,92

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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