Malatya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsasında 2 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 31,94 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında 2 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 31,94 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|2 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|31,94
|31,94
|Gün kuru kayısı
|Kg
|28,29
|28,29
|Kuru kayısı
|Kg
|23,00
|23,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş
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