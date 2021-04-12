Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 38-41 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 38-41 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: