Malatya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 38-41 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 38-41 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo natürel kuru kayısı
|Kg
|38,00
|41,00
|Jumbo kayısı
|Kg
|32,00
|36,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|33,00
|40,00
|Kuru kayısı
|Kg
|27,11
|29,00
|İslimli kabuk kurusu kayısı
|Kg
|37,00
|37,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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