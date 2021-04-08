Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 1 No'lu gün kurusu kayısının kilogramı 32 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında 1 No'lu gün kurusu kayısının kilogramı 32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: