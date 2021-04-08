Malatya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsasında 1 No'lu gün kurusu kayısının kilogramı 32 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında 1 No'lu gün kurusu kayısının kilogramı 32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|1 No'lu gün kurusu kayısı
|Kg
|32,00
|32,00
|Kuru kayısı
|Kg
|19,76
|29,76
|4 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|31,00
|31,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş
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