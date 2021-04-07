Malatya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsasında 8 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 21,77-26,66 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında 8 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 21,77-26,66 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|8 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|21,77
|26,66
|Kuru kayısı
|Kg
|23,71
|26,01
|Kayısı çekirdek kabuklu
|Kg
|6,00
|6,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş
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