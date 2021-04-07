Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 8 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 21,77-26,66 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında 8 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 21,77-26,66 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: