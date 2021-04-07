Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 8 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 21,77-26,66 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında 8 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 21,77-26,66 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
8 No'lu şekerpare kayısı Kg21,77

26,66

Kuru kayısı

Kg23,71

26,01

Kayısı çekirdek kabukluKg6,00

6,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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