Malatya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 30,08 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 30,08 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|30,08
|30,08
|Kuru kayısı
|Kg
|24,00
|29,75
|3. kalite endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|2,75
|2,75
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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